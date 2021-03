Covid, muore 74enne di Avellino. Ospedali irpini: il punto sui ricoveri

È deceduta ieri sera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 74 anni di Avellino, ricoverata dal 16 marzo.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera del capoluogo risultano ricoverati 86 pazienti: 11 in terapia intensiva, 33 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell’Unità operativa di Geriatria e 14 nel plesso ospedaliero di Solofra.

Al “Frangipane” di Ariano Irpino risultano invece ricoverati: 5 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 25 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva, 11 (su 12 posti letto) in Medicina Covid.