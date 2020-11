Covid, morto un 81enne di Sturno al “Frangipane” di Ariano Irpino che era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. A comunicarlo è l’Asl di Avellino. L’azienda ricorda anche che risultano ricoverati, presso il nosocomio del Tricolle, 5 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid; 25 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.