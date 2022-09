Covid, morto un 71enne al “Moscati”

In altro articolo, vi abbiamo dato conto del calo dei contagi al coronavirus in provincia di Avellino. Purtroppo, però, in Irpinia sia continua a morire di covid. La brutta notizia arriva dall’ospedale Moscati del capoluogo. È deceduto questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera Moscati, un paziente di 71 anni di Villanova del Battista, ricoverato dal 18 agosto e in terapia intensiva dal 7 settembre.