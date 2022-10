Covid, la situazione tamponi positivi e ricoveri in Irpinia

Sono 205 i tamponi risultati positivi al Covid, su 947 analizzati. Lo comunica l’Asl di Avellino:

Aiello del Sabato

3

Ariano Irpino

14

Atripalda

5

Avella

3

Avellino

30

Bagnoli Irpino

1

Baiano

6

Bisaccia

1

Bonito

3

Calitri

5

Capriglia Irpina

5

Carife

1

Castelfranci

1

Castelvetere sul C.

1

Cervinara

9

Domicella

1

Fontanarosa

2

Forino

3

Frigento

4

Gesualdo

5

Grottaminarda

4

Grottolella

4

Lauro

2

Lioni

3

Manocalzati

4

Melito Irpino

2

Mercogliano

6

Mirabella Eclano

4

Monteforte Irpino

5

Montefredane

2

Montefusco

2

Montella

3

Montemiletto

3

Montoro

11

Morra De Sanctis

1

Mugnano del C.

4

Nusco

2

Ospedaletto d’A.

1

Paternopoli

1

Petruro Irpino

1

Pietrastornina

1

Pratola Serra

1

Roccabascerana

2

Rotondi

1

Salza Irpina

1

San Mango sul C.

2

San Martino V.C.

1

San Michele di S.

1

San Sossio Baronia

1

Santa Lucia di S.

1

Sant’Andrea di C.

1

Sant’Angelo dei L.

1

Santo Stefano del S.

1

Savignano I.

1

Solofra

9

Sorbo Serpico

3

Sperone

2

Sturno

1

Summonte

2

Torella dei L.

2

Vallesaccarda

1

Villanova del B.

1

Sono 5 i posti letto occupati in area Covid all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, tra degenza ordinaria e sub intensiva.