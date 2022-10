Caso Manzo, Alfonso Russo chiede di essere interrogato. Il giovane di Grottolella, 28 anni, è uno dei quattro indagati per la scomparsa del 71enne di Prata Principato Ultra, di cui si sono perse le tracce dalla sera dell’8 gennaio 2021. Lo staff legale che difende il ragazzo, coordinato dall’avvocato Mirella Nigro, fino alla tarda serata di ieri si è confrontato con Russo e lunedì depositerà in Procura la richiesta di interrogatorio che potrebbe poi avvenire nei giorni successivi.

Il 28nne – indagato per concorso in favoreggiamento per sequestro di persona e false dichiarazioni al Pubblico Ministero – è intenzionato a chiarire, passo dopo passo, la sua versione dei fatti, in particolare, ovviamente, cosa accadde quella maledetta sera, quando a casa di Mimì Manzo la figlia Romina – indagata per sequestro di persona – festeggiava il suo compleanno.

Come si ricorderà, il 71enne esce dalla sua abitazione dopo aver avuto un litigio con la figlia poco dopo le 21.30. Stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Avellino nei giorni scorsi, Alfonso Russo, che partecipava alla festa, esce subito dopo Mimì, all’incirca cinque minuti dopo. L’interrogatorio, chiesto dallo stesso indagato, sarà dunque ovviamente molto importante.