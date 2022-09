Covid in Irpinia, +172 positivi su quasi 900 tamponi processati

Sono 172 i tamponi risultati positivi al Covid su 894 processati. Lo comunica l’Asl di Avellino:

Altavilla Irpina

7

Aquilonia

3

Ariano Irpino

13

Atripalda

5

Avella

4

Avellino

11

Calitri

3

Candida

1

Caposele

5

Carife

2

Cassano Irpino

2

Cervinara

1

Cesinali

1

Contrada

1

Conza della C.

1

Flumeri

2

Fontanarosa

3

Forino

1

Frigento

1

Gesualdo

1

Greci

1

Grottaminarda

3

Grottolella

1

Guardia Lombardi

2

Lacedonia

2

Lauro

1

Lioni

4

Manocalzati

3

Mercogliano

3

Mirabella Eclano

2

Montefalcione

3

Monteforte Irpino

2

Montefredane

3

Montefusco

3

Montella

5

Montemarano

4

Montemiletto

9

Montoro

5

Morra de Sanctis

1

Nusco

3

Pietrastornina

1

Prata P.U.

1

Pratola Serra

1

Quadrelle

1

Roccabascerana

4

Salza Irpina

1

San Mango sul C.

2

San Michele di S.

3

Sant’Angelo dei L.

3

Santo Stefano del Sole

1

Serino

2

Solofra

3

Sperone

3

Sturno

2

Summonte

1

Taurasi

2

Torella dei L.

1

Trevico

1

Vallata

2

Villanova del B.

9

All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino sono attualmente ricoverati 7 pazienti in area Covid, di cui 6 in degenza ordinaria e uno in sub intensiva.