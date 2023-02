Covid, deceduto un 84enne al “Frangipane”

Coronavirus, nella giornata di ieri è deceduto un paziente di 84 anni, residente in provincia di Avellino, ricoverato in Area Covid presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. Nel giro di una settimana, dunque, c’è stato un balzo in avanti dei morti in Irpinia. Lunedì scorso, il “Moscati” ne aveva comunicati due. Ora giunge il bollettino dell’Azienda Sanitaria Locale sulla situazione rispetto al nosocomio della città del Tricolle che, per l’appunto, segnala un morto.

Dal punto di vista dei ricoveri, nessun paziente affetto dal virus si trova, al momento, presso il “Frangipane”. Nella giornata di ieri, intanto, sono stati processati 326 tamponi, di questi ne sono risultati positivi, in provincia di Avellino, 23. Il maggior numero di contagi, sette, si registra nel capoluogo.