Covid, De Luca: “Tra una settimana la Campania in zona bianca”

“La situazione migliora rapidamente e credo che ci stiamo avvicinando decisamente alla fuoriuscita dall’epidemia e cominciamo ad imboccare la strada di un ritorno alla normalità. Credo che dopo la prossima settimana la regione potrà tornare in zona bianca, non cambia granché dal punto di vista delle regole ma cambia dal punto di vista psicologico”.

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta streaming del venerdì. “Sono ormai due settimane che registriamo il tasso di occupazione delle terapie intensive al di sotto del 10%. Questo significa che la linea di rigore che seguiamo sta dando i suoi frutti”.

“Questo ci consentirà di riaprire progressivamente le attività e e la situazione procede in questa direzione, credo che per fine mese potremmo riaprire i reparti che erano stati chiusi per covid” conclude il governatore.