Covid, da sabato giù la mascherina

Dopo due anni e mezzo giù la mascherina anti-covid tranne che per entrare nelle strutture sanitarie. Venerdì è l’ultimo giorno di obbligo per il dispositivo simbolo della pandemia, che ha contribuito a proteggere le persone e contenere il contagio.

Il 30 settembre scade la norma che impone la FFP2 sui mezzi pubblici e non ci saranno proroghe perché sarebbe stato necessario un decreto ma il governo guidato da Mario Draghi è in carica solo per gli affari correnti e ha ritenuto di non firmare un nuovo provvedimento. Per ospedali e altre strutture sanitarie è stato invece deciso di firmare l’ordinanza che arriverà già nelle prossime ore.