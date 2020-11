Attualità In Evidenza Covid, Campania: bando per 450 medici per gli ospedali al collasso 16 Novembre 2020

Sul sito della Protezione civile è online il bando per l’individuazione di 450 medici volontari, specializzati, da destinare alla Regione Campania per la gestione dei casi da coronavirus. “Questi medici – ha spiegato il ministro Francesco Boccia – si sommano agli operatori sanitari che avevano già dato la disponibilità per essere utilizzati con il bando del 24 ottobre”.

“Il nuovo bando prevede il reclutamento di 150 specializzati in Anestesia e Rianimazione, 100 specializzati in Malattie Infettive, 100 specializzati in Malattie dell’Apparato Respiratorio e 100 specializzati Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza che opereranno sul territorio campano – spiega Boccia. Tutte le spese saranno a carico dello Stato”.

I medici potranno effettuare la candidatura attraverso il form entro le 12.30 del 18 novembre 2020. E’ prevista indennità giornaliera e rimborso per vitto, alloggio e viaggio presso i comuni della Regione Campania.