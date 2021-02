Covid, buone notizie dal “Frangipane”: due pazienti lasciano la Rianimazione

Questa mattina due pazienti, ricoverati in Terapia Intensiva presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, hanno lasciato la Rianimazione.

Si tratta di un paziente di 80 anni di Gesualdo (negativizzato), trasferito alla Don Gnocchi presso il P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi e di un 57enne di Sturno trasferito in Area Covid presso il P.O. di Ariano Irpino.

Al “Frangipane” risultano attualmente ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 0 (su 12 posti letto)npazienti in Medicina Covid e 10 pazienti in Area Covid, di cui 7 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.