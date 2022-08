È deceduto questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati, un paziente di 92 anni di Avellino, ricoverato dal 21 agosto.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 13 pazienti: 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 1 in Geriatria, 1 in Medicina Interna a indirizzo epatologico, 1 in Neurochirurgia, 1 in Chirurgia d’Urgenza e 1 in Ematologia.