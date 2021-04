Cronaca Covid, al “Frangipane” si è spento un 64enne di Napoli 15 Aprile 2021

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 3 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 pazienti in Area Covid, di cui 14(su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva e 12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID.

L’Asl fa sapere anche che nella mattinata odierna è deceduto un 64enne di Nspoli, ricoverato in Terapia Intensiva.