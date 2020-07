Attualità Covid, a San Mango annullata la cavalcata di Sant’Anna. Ma si terrà il rito dei confetti 22 Luglio 2020

Quest’anno non si svolgerà la tradizionale Cavalcata di Sant’Anna, prevista per domenica 26 luglio a San Mango sul Calore. La notizia, fa sapere la Pro Loco, è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale.

“Purtroppo – ha ricordato il sindaco Gennaro Uva – l’emergenza sanitaria ancora in corso non consente lo svolgimento di un evento caro a tutti i sammanghesi, residenti in paese e sparsi nel mondo’. La manifestazione, tanto antica e suggestiva quanto complessa, non può prescindere dalla partecipazione popolare e dal contatto quasi fisico che si crea tra cavalieri e popolazione, fusi in uno straordinario ed esaltante ‘unicum’ nel magico momento del lancio dei confetti. Per gli stessi motivi anche la Pro Loco ha dovuto cancellare l’appuntamento di ‘Luci su S. Anna’, ormai classico preludio alla Cavalcata.

L’amministrazione ha comunque pensato di mantenere vivo il senso di ‘continuità e devozione a Sant’Anna’, organizzando (sempre nella mattinata di domenica) la distribuzione dei confetti con il concorso di alcune ‘damigelle’, che si fermeranno sulla soglia di ogni casa per donare una bomboniera. È, questo, un segnale di augurio per il prossimo anno.