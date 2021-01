Cronaca Covid-19, i numeri dell’emergenza dal “Frangipane” di Ariano Irpino 11 Gennaio 2021

Covid-19, i numeri dell’emergenza dal “Frangipane” di Ariano Irpino.

Dall’Asl di Avellino fanno sapere che al momento risultato ricoverati: 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 5 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid e 13 pazienti in Area Covid, di cui 9 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.