“CostruiAMO il Futuro”, all’Istituto De Sanctis – D’Agostino – Amatucci la cerimonia di premiazione

Si terrà venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “De Sanctis – D’Agostino – Amatucci” – I.T.G. “D’Agostino”, in via Tuoro Cappuccini 44 ad Avellino, la cerimonia di premiazione “CostruiAMO il Futuro”.

L’iniziativa prevede la premiazione dei vincitori del concorso e l’assegnazione di borse di studio agli iscritti alla classe Prima. In programma anche gli interventi delle autorità e degli ospiti d’onore, oltre alla proiezione dei progetti realizzati.

L’evento è patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino e dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino.