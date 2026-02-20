Accordo Asl-Moscati: al Landolfi nuovo punto di accesso per lo screening del colon retto

Gli screening oncologici dell’Asl Avellino trovano una nuova sede operativa nel Plesso ospedaliero Agostino Landolfi dell’Azienda San Giuseppe Moscati: il presidio di Solofra ospiterà, infatti, le attività di secondo livello per la prevenzione del tumore del colon retto, con l’esecuzione di colonscopie e di tutte le prestazioni previste nei percorsi di approfondimento diagnostico successivi alla positività del test di primo livello.

L’attivazione del servizio è resa possibile dall’accordo di comodato d’uso gratuito sottoscritto tra i Direttori Generali dell’Asl Avellino e dell’Azienda Moscati, che consente all’Azienda sanitaria di utilizzare gli spazi e le attrezzature del centro di endoscopia del plesso solofrano. I locali messi a disposizione, per una superficie complessiva di circa 110 metri quadrati, sono collocati al secondo piano, facilmente accessibili dall’utenza e dotati di strumentazione di ultima generazione.

L’accordo, della durata di un anno eventualmente rinnovabile, prevede l’utilizzo gratuito degli spazi, con il solo rimborso delle spese connesse all’uso delle apparecchiature e dei materiali.

Il nuovo servizio, che sarà gestito da personale dell’Asl che si avvarrà anche di proprie attrezzature, rappresenta un ulteriore punto di accesso per gli screening di secondo livello, che si aggiunge a quello primario già operativo presso l’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia del Presidio ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, potenziando così l’offerta dell’Asl sul territorio provinciale.

«Con l’attivazione del servizio al Landolfi – dichiara infatti il Direttore generale dell’Asl

Avellino, Maria Concetta Conte – rafforziamo la rete degli screening oncologici, introducendo un nuovo punto di accesso che si affianca a quello di Ariano Irpino. È un potenziamento concreto dell’offerta sanitaria, pensato per venire incontro alle difficoltà logistiche dei residenti nell’hinterland avellinese e garantire una maggiore prossimità nell’esecuzione degli esami di secondo livello, quali la colonscopia diagnostica e il rilevamento e la rimozione di lesioni precancerose. L’attività di prevenzione deve svolgersi in ambienti adeguati e tecnologicamente avanzati: per questo ringrazio l’Azienda Moscati per la grande disponibilità e per la collaborazione istituzionale dimostrata».

Sulla stessa linea, le parole del Direttore generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito: «La sinergia con l’Asl Avellino prosegue concretamente su più fronti e questo comodato d’uso ne è un’ulteriore dimostrazione. – evidenzia il manager – L’apertura di spazi del Landolfi alle attività di screening rafforza la vocazione territoriale dell’ospedale solofrano, che già oggi esprime, accanto a prestazioni di alta specialità, un’intensa attività ambulatoriale e riabilitativa, rivolta anche all’utenza esterna. Mettere a disposizione strutture e competenze significa consolidare un modello di ospedale integrato con il territorio e orientato a garantire servizi sempre più accessibili e vicini ai cittadini».