Costituzione Ufficio di Piano per l’adeguamento e aggiornamento del PTCP, avviso pubblico per la definizione di short list di professionisti

Pubblicato l’avviso per la definizione di short list di professionisti esterni ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, per la costituzione dell’Ufficio di Piano per l’adeguamento e l’aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

La Provincia di Avellino, nell’ambito delle proprie funzioni fondamentali di pianificazione territoriale di area vasta, ha avviato il procedimento di adeguamento e aggiornamento del PTCP, quale strumento strategico di governo del territorio provinciale.

Gli incarichi saranno finalizzati alla costituzione dell’Ufficio di Piano che si occuperà della redazione degli elaborati tecnici, conoscitivi, valutativi e progettuali, nonché dello svolgimento delle ulteriori attività tecnico-specialistiche strettamente connesse.

Sono istituite due short list: una per professionisti esperti in pianificazione urbanistica e territoriale, riservata agli iscritti agli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e degli Ingegneri; l’altra per professionisti esperti in Valutazione Ambientale Strategica, analisi paesaggistiche e sistemi rurali, riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

L’inserimento nelle short list non costituisce graduatoria di merito, né comporta alcun diritto all’affidamento di incarichi, che saranno conferiti esclusivamente in funzione delle esigenze dell’Amministrazione e delle specifiche competenze richieste. Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2026 (https://www.provincia.avellino.it/cprvnvll/mc/mc_p_ricerca.php?multiente=cprvnvll&multiente=cprvnvll&multiente=cprvnvll&multiente=cprvnvll&pag=4).

“Continua il nostro lavoro per l’adeguamento e l’aggiornamento del PTCP – dichiara il presidente della Provincia, Fausto Picone -. L’attività da parte degli uffici è costante ed è nostra ferma intenzione continuare a promuovere il massimo coinvolgimento di tutti gli attori interessati per garantire uno sviluppo equilibrato del territorio, armonizzando le scelte per le varie aree dell’Irpinia”.