Avellino, il mercato bisettimanale torna a Piazzale degli Irpini

Il mercato bisettimanale di Avellino si prepara a tornare nella sua collocazione storica. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Nello Pizza, ha approvato all’unanimità la delibera che prevede il trasferimento sperimentale dell’area mercatale da Campo Genova al Piazzale degli Irpini.

L’iniziativa, promossa dall’assessore alle Attività Produttive Ettore Iacovacci, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità complessiva dell’area, ottimizzando la disposizione dei posteggi e i percorsi pedonali. La sperimentazione avrà una durata di 12 mesi, al termine dei quali si valuteranno i risultati per decidere le sorti definitive del mercato.

Per garantire il successo dell’operazione, il Comune stanzierà fino a 40mila euro per interventi migliorativi, come il ripristino dei punti acqua per i posteggi alimentari.

L’amministrazione ha inoltre sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle associazioni di categoria degli operatori, i cui suggerimenti sono stati fondamentali per arrivare a questa decisione, che mira a ridare slancio al commercio su aree pubbliche.