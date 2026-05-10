“Cosa ti serve per restare?”, domani l’aperitivo con l’assessora regionale Zabatta e Nello Pizza

Un aperitivo per discutere di bisogni, opportunità e politiche concrete: questo lo spirito dell’iniziativa “Cosa ti serve per restare?”, che si terrà lunedì 11 maggio alle 19:30 presso il Caffè Sociale Hope, in via Episcopio ad Avellino. Un appuntamento, organizzato da APP – Avellino Prende Parte, pensato per mettere al centro i giovani e il loro rapporto con la città, tra prospettive di lavoro, qualità della vita e partecipazione civica.

All’incontro parteciperà Fiorella Zabatta, Assessora Regionale per le Politiche Giovanili, Sport, Protezione Civile, Biodiversità, Tutela degli animali e Co-portavoce Nazionale di Europa Verde–Verdi. Sarà presente anche il candidato sindaco del campo largo, Nello Pizza, il quale più volte ha sottolineato la necessità di costruire politiche territoriali capaci di trattenere talenti e generare nuove opportunità.

Accanto ai rappresentanti istituzionali, interverranno anche i co-portavoce regionali di Europa Verde–Verdi, Maria Francesca Imbaldi e Davide Secone, insieme ai candidati al Consiglio comunale Maria Rosaria De Martino e Giuseppe Sessa. Presenti inoltre Antonio Dello Iaco, delegato regionale SCU, e Luca Cioffi, consigliere di Presidenza CGN, per portare il punto di vista del servizio civile e delle reti giovanili. L’incontro sarà moderato dal co-portavoce cittadino di Europa Verde–Verdi e vedrà la partecipazione dei portavoce provinciali e cittadini del movimento.