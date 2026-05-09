Nargi presenta liste e programma: unico apparentemento con la citta’ e gli avellinesi

AVELLINO- “L’unico apparentamento che abbiamo fatto e faremo e’ quello con la città e i cittadini di Avellino”. Laura Nargi chiude così per ora il caso apparentamenti al ballottaggio, scoppiato dopo le dichiarazioni della Lega. Completo “total white” la candidata arriva al Viva Hotel tra gli applausi dei sostenitori ed e’ stata accolta da una sala strapiena sulle note di Life is Life. Ci sono a sostenerla i leader delle sigle di centrodestra, a partire da Fulvio Martusciello, eurodeputato e segretario regionale di Forza Italia, Gianfranco Rotondi e Ines Fruncillo per Fratelli d’Italia, Livio Petitto e Angelo Antonio D’Agostino, consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia. “Chi mette in giro sondaggi falsi e voci farlocche, manifesta la sua debolezza. Noi vinceremo. Andremo al ballottaggio e insieme ai cittadini immagineremo il futuro di questa città. Questa sera presenteremo il nostro programma, un programma robusto, solido, abbiamo analizzato punto per punto con i cittadini. Lo presenteremo stasera e nelle prossime iniziative”. E ha anche confessato di essere “emozionata da questo calore, che speravo. Dobbiamo mettercela tutta, perché la citta’ ha sofferto e non possiamo più sbagliare”. Al Partito Democratico e alla prospettiva in ambienti Pd di una vittoria al primo turno replica: “Ci vuole meno presunzione, il Partito Democratico, che adesso si vede insieme ad altre liste. Noi siamo un movimento civico che non vuole comandare, non vuole spartire le poltrone. Noi vogliamo governare con serietà la citta e lo faremo, insieme ai cittadini”.