Corte di Giustizia di Avellino, nessun accorpamento. Mastella: “soddisfatto per il risultato conseguito”

“La Corte di Giustizia Tributaria di Avellino non verrà soppressa per accorpamento a quella di Benevento. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non provvederà ad alcune modifiche in Campania in tema di geografia giudiziaria del fisco in Italia. Se il criterio che doveva orientare l’accorpamento era legato al numero dei procedimenti iscritti a ruolo, Avellino rientra appieno nei suddetti parametri ministeriali. Sono soddisfatto per il risultato conseguito Ci siamo battuti, come partito di “Noi di Centro”, con importanti iniziative sul territorio, unitamente al COA di Avellino, agli avvocati tributaristi, all’ordine dei commercialisti nonché ai consiglieri regionali Alaia, Ciampi e Petitto”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.