Capodanno a Roccaraso, ma è una truffa: due persone denunciate dai Carabinieri di Montella

I Carabinieri della Stazione di Montella, a seguito di denuncia presentata da una donna del posto, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una coppia di cinquantenni della provincia di Napoli, ritenuti responsabili del reato di truffa.

Le indagini hanno consentito di accertare che i due, in vista delle festività di Capodanno, avrebbero pubblicato su un noto sito internet un annuncio per l’affitto di una casa vacanze a Roccaraso. Attraverso foto panoramiche dell’immobile e un prezzo particolarmente vantaggioso, sarebbero riusciti a indurre la vittima a ritenere l’offerta conveniente.

Convinta di quanto prospettato, la donna ha effettuato un bonifico bancario di 250 euro per la locazione. Incassata la somma, gli indagati si sono resi irreperibili, interrompendo ogni contatto.

L’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma ha permesso di risalire all’identità dei presunti responsabili, che sono stati denunciati in stato di libertà.

Si richiamano, ancora una volta, i consigli diffusi nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Difenditi dalle truffe”, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È fondamentale prestare la massima attenzione agli acquisti online, diffidando di offerte eccessivamente convenienti e verificando sempre l’affidabilità degli inserzionisti. La prevenzione rappresenta il primo strumento di difesa contro tali fenomeni.