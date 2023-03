Corte dei Conti, il nuovo Procuratore Regionale è Antonio Giuseppone

Antonio Giuseppone è il nuovo Procuratore regionale per la Campania della Corte dei conti. Il magistrato, negli ultimi due anni e’ stato alla guida dei pm contabili della Liguria, dove tra le tante attivita’ avviate dalla Procura spicca l’indagine sui trenta milioni di risarcimenti per il patteggiamento di Autostrade nel processo per il crollo del Ponte Morandi e i riflettori puntati sulla stessa realizzazione del nuovo Ponte. Giuseppone e’ entrato nella magistratura contabile nel 1996, prestando servizio nelle funzioni di controllo e requirenti nelle sedi di Catanzaro, Perugia, Roma, L’Aquila, Genova. Dal 2015 ha ricoperto numerosi incarichi di Procuratore Regionale. Sostituisce il Presidente di sezione, l’irpino Maurizio Stanco, nominato Presidente della Sezionegiurisdizionale per il Molise. Negli ultimi mesi a svolgere il ruolo di Procuratore facente funzioni, anche in occasione della Cerimonia di Inaugurazione del 28 febbraio era stato il viceprocuratore regionale Gianluca Bragho’.