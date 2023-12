Corso Umberto, riqualificazione completata. Soddisfatto Festa

Il Comune di Avellino ha recentemente finalizzato la ristrutturazione di Corso Umberto, rinomata via nel cuore del centro storico. Questa strada principale è stata nuovamente aperta al traffico veicolare dopo lavori che hanno incluso il restauro dei sampietrini e l’adeguamento del sistema fognario sottostante. Il Corso Umberto è ora a disposizione degli abitanti di Avellino, completamente restaurato nel suo splendore originario, proprio in concomitanza con l’inaugurazione di Piazza Castello.

L’Amministrazione comunale continua con determinazione il suo impegno per ravvivare e valorizzare il centro storico della città.

“Il nostro intervento di restauro su Corso Umberto è stato straordinario”, afferma il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Stiamo trasformando questa strada nell’accesso prestigioso e affascinante ad Avellino dal lato orientale. Abbiamo curato ogni dettaglio con attenzione particolare”, sottolinea, “era importante per noi. Ora stiamo valutando l’implementazione di un senso unico in entrata, in modo che chiunque arrivi in città possa apprezzare appieno la bellezza di Piazza Castello e del Casino del Principe.