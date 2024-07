Corso di laurea in Tecniche per l’edilizia e il territorio, ecco la data per sostenere il test TOLC-LP

L’Università di Salerno ricorda la prossima data utile per poter sostenere il test TOLC-LP, requisito necessario per l’inserimento in graduatoria di accesso per il nuovo Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio. Il corso di Laurea risponde all’esigenza di formazione per coloro i quali intendono svolgere la libera professione di geometra, dato che dal 2025 il conseguimento di un titolo universitario sarà requisito necessario.

Il TOLC-LP, organizzato dal CISIA, prevede domande di Logica, Comprensione verbale e Matematica per una durata massima di 105 minuti, e si svolgerà presso l’Aula Infografica, Edificio E1 del Campus di Fisciano alle ore 14:00 del giorno 18 luglio 2024. E’ necessaria la prenotazione, che si potrà effettuare entro e non oltre il giorno 12 luglio 2024.

E’ possibile effettuare tale prenotazione visitando il sito del CISIA a questo indirizzo web:https://testcisia.it/calendario.php?tolc=lauree_professionalizzanti, mentre all’indirizzo https://www.cisiaonline.it/area–tematica-tolc-lauree-professionalizzanti/struttura-della-prova-e-sillabo/ sono reperibili tutte le informazioni riguardanti il test.