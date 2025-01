Processo Pratola Serra, Sos Impresa parte civile: “Non restiamo indifferenti”

L’Associazione “SOS IMPRESA AVELLINO” annuncia la propria costituzione di parte civile nel procedimento penale convocato presso il Tribunale di Avellino. Il legale rappresentante dell’Associazione, Avv. Francesco Saverio Pugliese, ha presentato la richiesta in rappresentanza dell’associazione SoS Impresa Avellino, per essere ammessi al procedimento e costituirsi parte civile. La richiesta è stata accolta.

Gli imputati sono:

– Emanuele Aufiero

– Antonio Aufiero

– Alessandro Marano

– Angelo Capone

– Simona Silano

I quattro sono accusati di concorso e turbativa d’asta in relazione alla gestione della concessione pubblica per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, (comune di Pratola Serra ) violando le disposizioni previste dagli articoli 110, 81 c.2 e 353 del codice penale.

L’Associazione “SOS IMPRESA AVELLINO” si impegna a tutelare gli interessi delle imprese nobili e impegnate nella legalità, sottolineando l’importanza della trasparenza e della correttezza nei processi di affidamento degli appalti pubblici.

“Una grande soddisfazione per l’attività che svolge l’associazione a favore della libertà di imprenditoria. Come già succede contro il nuovo Clan Partenio e Aste Ok, la nostra è l’unica associazione irpina ad essersi costituita, ad averci messo la faccia oltre che il cuore. Non è sufficiente essere a favore della legalità, bisogna anche provarlo! – ha dichiarato il presidente Domenico Capossela -. La società civile non può rimanere indifferente di fronte a queste pratiche illecite. L’Associazione invita tutti i cittadini e gli operatori economici a vigilare e a denunciare qualsiasi forma di illegalità”.