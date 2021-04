Cronaca Coronavirus, un decesso e tre pazienti dimessi al “Frangipane” di Ariano 8 Aprile 2021

L’Asl di Avellino comunica che nella giornata di ieri al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino si è registrato un decesso in Terapia Intensiva: si tratta di un 78enne di Scafati. Inoltre, sempre ieri sono stati rimessi un 56enne di Gragnano, un 52enne di Fontanarosa e un 57enne di Melito Irpino.

Presso la struttura del Tricolle risultano ricoverati 6 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 22 pazienti in Area Covid, di cui 12 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva e 12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID.