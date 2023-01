Coronavirus: un decesso all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. La donna di 73 anni – residente in provincia di Avellino – era ricoverata nell’area covid del nosocomio della città del Tricolle. A darne notizia, tramite il suo consueto bollettino quotidiano, è l’Azienda Sanitaria Locale. I posti letto occupati attualmente presso l’ospedale arianese sono sette, sei dei quali in degenza ordinaria ed uno in degenza sub intensiva.

In provincia di Avellino, sono stati processati 449 tamponi nelle ultime 24 ore. Sono risultate positive al virus 38. La maggior parte dei contagiati ad Avellino, con 6 positivi, e a Monteforte, con 5 persone che hanno contratto il covid.