Covid a Guardia Lombardi, tamponi a scuola: gli orari

Nuovo screening in programma a Guardia Lombardi. L’amministrazione comunale ha annunciato che saranno eseguiti tamponi gratis per individuare eventuali contagi da Covid-19 per docenti, personale Ata, lavoratori impegnati nel trasporto scolastico, personale mensa e per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. Lo screening sarà eseguito, presso la scuola elementare in via San Rocco, il 29 gennaio 2022 (per personale scolastico, incluso gli Ata, e docenti e per gli alunni della scuola dell’infanzia) e il 30 gennaio 2022 per gli alunni della scuola prima e secondaria di primo grado. In entrambi i giorni i tamponi verranno somministrati fra le 9 e le 12.