Coronavirus: positivi in calo in Irpinia. Il bollettino diramato questa mattina dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino restituisce un dato che, almeno per il momento, induce ad un certo ottimismo. Nelle ultime 24 ore, infatti, le persone che si sono contagiate sono 181, molte di meno rispetto a quelle dei giorni scorsi. I tamponi processati sono stati oltre mille, per l’esattezza sono stati 1.307.

Il comune con il maggior numero di positivi è, come sempre, il capoluogo irpino, con 17 persone contagiate. In aumento le persone infette a Mercogliano, dove nelle ultime 24 ore hanno contratto il virus 11 persone. Anche a Montoro la situazione è tenuta sotto costante controllo, visto che di positivi ce ne sono 12.

Presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino sono ricoverate 5 persone affette da covid, due in degenza ordinaria e 3 in sub intensiva.

Vediamo la diffusione del contagio nei comuni irpini nel dettaglio

Altavilla Irpina 3

Andretta 1

Aquilonia 1

Ariano Irpino 9

Atripalda 6

Avellino 17

Bisaccia 2

Bonito 2

Calabritto 1

Calitri 2

Caposele 1

Capriglia Irpina 5

Cassano Irpino 1

Castel Baronia 1

Cervinara 2

Cesinali 2

Conza della C. 2

Frigento 3

Gesualdo 1

Grottaminarda 4

Lapio 1

Lauro 2

Lioni 3

Luogosano 1

Manocalzati 1

Marzano di Nola 1

Melito Irpino 1

Mercogliano 11

Mirabella Eclano 2

Montecalvo Irpino 3

Montefalcione 5

Monteforte Irpino 5

Montefredane 2

Montefusco 3

Montella 2

Montemarano 2

Montemiletto 3

Montoro 12

Mugnano del C. 2

Pago del Vallo di Lauro 1

Paternopoli 1

Pietradefusi 1

Quadrelle 1

Rocca San Felice 1

Roccabascerana 1

Rotondi 1

San Mango sul C. 2

San Martino V. C. 3

San Nicola Baronia 1

San Sossio Baronia 1

Santa Lucia di Serino 1

Santa Paolina 3

Sant’Andrea di C. 3

Sant’Angelo all’E. 1

Sant’Angelo dei L. 1

Santo Stefano del Sole 3

Serino 1

Solofra 3

Sturno 5

Taurano 1

Taurasi 3

Torella dei L. 3

Vallata 1

Venticano 6

Villamaina 1

Zungoli 3