Coronavirus, positiva la madre del sindaco di Villamaina

Nuovo caso positivo a Villamaina in provincia di Avellino. Si tratta della madre del sindaco, Stefania Di Cecilia. Il primo cittadino sua comunità: “Vi comunico che oggi ho avuto l’esito positivo del tampone di mia madre, Caterina Di Rienzo. Mi dispiace e in questo momento vi chiedo la massima collaborazione, prego chiunque abbia avuto contatti con lei negli ultimi 14 giorni di comunicarlo a me”.

Come da prassi è stata avviata l’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti avuti dalla donna positiva. Negli ultimi giorni sono stati diversi i contagi registrati fra l’ Alta Irpinia e la Valle Ufita. A Montella è stato disposto un mino-lockdown con la chiusura delle scuole.

Oggi l’Asl, nel suo bollettino, ha comunicato tredici nuovi contagi in provincia di Avellino. Sette si riferiscono a casi registrati ieri a Frigento dove sono stati eseguiti oltre sessanta tamponi. A Cervinara, intanto, in questa seconda ondata legata alla diffusione del virus, sono stati superati i quaranta contagi.