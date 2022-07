Coronavirus, muore 89enne di Mercogliano. Ricoveri in calo al “Moscati”. Due bambini contagiati. L’uomo è deceduto questa mattina nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati, dove era arrivato ieri.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 18 pazienti, uno in meno rispetto all’ultimo bollettino diramato dalla struttura di contrada Amoretta: 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 1 in Chirurgia d’Urgenza, 1 in Medicina Interna, 1 in Cardiochirurgia, 1 in Cardiologia, 1 in Unità Coronarica, 1 in Ginecologia e 2 in Pediatria.

Ad Ariano Irpino, all’ospedale “Frangipane”, sono ricoverati invece 15 pazienti positivi.