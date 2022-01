Covid a San Martino Valle Caudina, 149 persone attualmente positive

Sono 149 le persone attualmente positive al Coronavirus a San Martino Valle Caudina. L’amministrazione comunale spiega: “L’ Asl, attraverso i suoi bollettini giornalieri, ci ha comunicato la positività di 11 persone. Abbiamo anche ricevuto la comunicazione di guarigione di 5 nostri concittadini. Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 149 cittadini positivi al covid-19, accertati dall’Asl, ed in isolamento domiciliare obbligatorio. Il virus non demorde ed il momento che stiamo vivendo richiede ancora un grande senso di responsabilità da parte di tutti, pertanto vi invitiamo ad iniziare il ciclo di vaccinazioni o a completarlo, e a ridurre al minimo i rapporti con gli altri. In caso di contatto con un positivo, suggeriamo di sottoporsi a test antigenico/molecolare per fotografare il momento e, a prescindere dall’esito, di isolarsi. Vi terremo costantemente aggiornati. Insieme ce la faremo! Un abbraccio a presto, buona serata”.