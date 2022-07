Coronavirus, ancora morte in Irpinia. Un nuovo decesso si è verificato stamattina ad Ariano Irpino, presso l’ospedale “Frangipane”, dove ha perso la vita una 87enne di Flumeri che era giunta in Pronto Soccorso in gravi condizioni di salute.

Presso il nosocomio del Tricolle ad oggi sono ricoverati 13 pazienti positivi al Covid: 9 in Degenza ordinaria (Area Covid); 3 in Sub Intensiva (Area Covid); 1 in ortopedia.