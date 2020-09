Coronavirus a Mercogliano: “150 tamponi negativi”

di AnFan – Centocinquanta tamponi negativi a Mercogliano. La buona notizia è arrivata dal sindaco, Vittorio D’Alessio. Intanto l’Asl di Avellino ha comunicato diciassette nuovi contagi in Irpinia.

Il primo cittadino ha detto: “I risultati dell’ attività di screening effettuata su circa 150 persone di Mercogliano, considerate contatti di soggetti risultati positivi, sono confortanti. I tamponi sono risultati tutti negativi, dunque, la situazione è sotto controllo. In questa fase, soprattutto, è necessario non limitarsi ai titoli dei giornali, e a chat ignoranti. Mercogliano non è mai stata zona rossa, non c’e’ alcun focolaio, possiamo considerarci tra le città più sicure della Campania!

Le 10 positività – continua – che attualmente si registrano, di cui 3 non residenti in città, sono state circoscritte e sono costantemente sotto controllo. È probabile che a queste positività se ne aggiunga qualche altra ad esse strettamente collegata, ma è tutto costantemente monitorato e sotto controllo. Auguro a tutti loro di poter vincere quanto prima questo virus e raccomando e ribadisco a tutti i cittadini di non alimentare allarmismi e sentimenti di odio! Rispettiamo le regole e continuiamo a camminare insieme sulla strada della ripartenza!”.