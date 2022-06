Cordoli distrutti ad Avellino, individuata automobilista alla guida del suv. Sibilia: “Nessuno creda mai di mancare di rispetto alla nostra città e restare impunito”

“È stata individuata l’autrice dell’atto vandalico contro i dissuasori della corsia preferenziale ad Avellino”. Ad annunciarlo sui social il sottosegretario Carlo Sibilia.

“Non posso che ringraziare la Polizia di Stato e la collaborazione della Polizia locale per il lavoro svolto – prosegue – di sicuro non scontato. La vostra dedizione è allo stesso tempo un esempio positivo e un potente deterrente per chi è tentato da bravate del genere. Nessuno creda mai di mancare di rispetto alla nostra città e restare impunito”.

“Detto questo sarebbe stato meglio che la responsabile dell’accaduto avesse ammesso il gesto e chiesto scusa a tutti”, conclude Sibilia sull’episodio accaduto venerdì notte in via Cavour, quando un suv ha travolto e distrutto i cordoli installati per la metro leggera.