Coppa Italia di C, l’Avellino avanza ma quanta fatica: il Pontedera si arrende solo ai calci di rigore

L’Avellino fatica contro il Pontedera ma alla fine ha la meglio ai calci di rigore. E’ di Gori il rigore decisivo che porta i lupi avanti nella competizione di serie C. I novanta minuti regolamentari si erano chiusi sull’1 a 1 con l’Avellino in vantaggio con Russo in avvio di secondo tempo, abile a sfruttare un perfetto cross di Liotti. Ma il Pontedera riprende la gara nell’ultima parte del secondo tempo con Italeng che batte Marson. Nei tempi supplementari non succede quasi nulla se non l’espulsione di Ceretti che lascia il Pontedera in 10 uomini. Ma non succede nulla se non una punizione di Russo respinta dall’estremo difensore della squadra ospite. Si va i rigori dove l’Avellino realizza tutti i tiri dagli undici metri mentre risulta decisivo per il Pontedera l’errore di Sala che spara alto.

Finalmente dopo una gara interminabile i lupi possono festeggiare e andare sotto la curva ma dalla gar adi oggi che Pazienza e i suoi dovranno lavorare per affrontare questo campionato di serie C per non ricadere negli errori del passato.

Tabellino:

Avellino (3-5-2): Marson; Cancellotti, Benedetti (91’ Rigione), Frascatore; Tribuzzi (86’ Gori), Sounas (67’ Rocca), Palmiero (79’ Toscano), D’Ausilio, Liotti (79’ Cancellieri); Russo, Patierno (67’ Vano). A disp.: Iannarilli, Guarnieri, Pizzella, Armellino, Arzillo, Llano, Sannipoli, De Cristofaro, Fusco. All.: Pazienza

Pontedera (3-5-2): Calvani; Cerretti, Espeche (91’ Martinelli), Guidi; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (53’ Ianesi), Ambrosini (103’ Sarpa); Italeng (116’ Corona), Ragatzu (99’ Pretato). A disp.: Tantalocchi, Vivoli, Gagliardi, Maggini, Van Ransbeeck, Salvadori. All.: Agostini.

Arbitro: Mirabella di Napoli

Marcatori: 50’ Russo (A), 75’ Italeng (P)

Ammoniti: Sala (P), Pazienza dalla panchina (A), Toscano (A), Sarpa (P), Cancellotti (A), Corona (P)

Espulso: al 96’ Cerretti (P) per doppia ammonizione

Rigori: Russo (gol), Guidi (gol), D’Ausilio (gol), Ianesi (gol), Cancellotti (gol), Sala (sbagliato), Frascatore (gol), Corona (gol), Gori (gol)