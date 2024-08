“In ogni Donazione c’è la Storia di ognuno di Noi. Lo fai per la Comunità e per Te stesso”, è con questo claim che il gruppo Fratres di Pietradefusi invita tutti alla giornata di donazione del sangue prevista per Sabato 24 Agosto presso la sede di Pietradefusi in Via Potenza, 8.

Sarà possibile donare dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Si ricorda che per la donazione bisogna effettuare la prenotazione.