Convegno su animali e ambiente, atteso Sergio Costa ad Avellino

Giovedì 27 febbraio, alle ore 17:30, Sergio Costa sarà ad Avellino, presso il Circolo della Stampa, per un convegno dedicato a due temi fondamentali: gli animali e l’ambiente. Un’opportunità per approfondire questioni spesso sottovalutate, ma di vitale importanza per il futuro e per il pianeta.

“È un grande piacere vedere di nuovo Sergio Costa ad Avellino – dichiara Sara Spiniello – perché questa presenza sottolinea l’importanza del Movimento 5 Stelle nel mantenere un legame costante con il territorio. La nostra missione non si limita solo alla politica tradizionale, ma si estende a questioni fondamentali come la tutela degli animali e la salvaguardia dell’ambiente. È fondamentale ascoltare le volontarie e i volontari che si dedicano con passione e impegno nel proteggere gli animali e nel sensibilizzare la comunità. Il nostro movimento ha sempre cercato di portare all’attenzione temi che, sebbene spesso sottovalutati, sono essenziali per il benessere della nostra società e del nostro pianeta. L’ambiente è la nostra casa ed ogni azione che intraprendiamo per preservarlo è un passo verso un futuro migliore. Vogliamo continuare a lavorare insieme, a creare sinergia e a promuovere iniziative che possano migliorare la vita degli animali e, di riflesso, la qualità della vita di tutti noi. La presenza di Sergio Costa giovedì è un segnale chiaro che il Movimento 5 Stelle è qui, è attivo e pronto a combattere per i diritti di tutti gli esseri viventi”.