Chiusura ICAM, Buonopane: “Decisione incomprensibile”

Sulla chiusura dell’ ICAM di Lauro, interviene anche il Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane: “La decisione di chiudere l’ ICAM di Lauro appare incomprensibile, stando a quanto finora trapelato dagli organi di informazione. Si tratta dell’unica struttura del genere nel Mezzogiorno della penisola e per la quale, appena nove anni fa, sono stati fatti importanti investimenti. Riteniamo grave e poco attenta alle esigenze dei bambini, la disposizione di trasferire le detenute madri al Nord Italia. Non si tiene per nulla conto delle attività che stavano seguendo i piccoli. Questi bimbi, come giustamente sottolineato dai garanti per i diritti

dei detenuti, non hanno colpe, sono innocenti e vanno tutelati. È mia intenzione portare la questione all’ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio Provinciale per provare a redigere un documento da inviare al ministro della Giustizia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al fine di spingerli a fare marcia indietro e riaprire la struttura. Ho avuto modo di fare visita all’Istituto a custodia attenuata per madri detenute di Lauro nei mesi scorsi, rimanendo positivamente colpito – sottolinea il presidente Buonopane -. Ho apprezzato la straordinaria opera quotidiana di tutto il personale e la notevole attenzione per i bambini. Tutto ciò in spazi adeguati e allestiti ad hoc per accompagnare la crescita dei piccoli, seppure all’interno di una casa di reclusione. Ma questo non è stato tenuto in conto quando si è deciso di chiudere”.