Controllo del territorio: rafforzati i servizi nell’ultimo bimestre

I servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, effettuati nell’ultimo bimestre dai poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Avellino, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, Cervinara, Lauro e Sant’Angelo dei Lombardi e dalla Sezione della Polizia Stradale, hanno consentito di:

● controllare nr.7.276 veicoli

● identificare nr. 14.894 persone

● denunciare in stato di libertà nr. 79 persone

● trarre in arresto nr. 10 persone

Inoltre, dal 14 dicembre u.s., data in cui è entrato in vigore il nuovo decreto sicurezza stradale, legge 177 del 25 novembre 2024, che modifica alcune norme del Codice della Strada con l’obiettivo di rendere le strade più sicure, sino alla data odierna, sono state contestate nr. 858 violazioni, per un totale di 24 patenti di guida ritirate e 957 punti decurtati.