Armi nascoste nel controsoffitto: arrestata 36enne

Un’operazione fulminea dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento ha portato all’arresto in flagranza di reato di una donna di 36 anni del capoluogo sannita.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando i militari dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno avuto il sospetto che nell’abitazione della donna potessero essere occultate armi illegalmente detenute. Decisi a verificare l’informazione, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

Il colpo di scena è avvenuto durante la ricerca all’interno del ripostiglio: nascosta in una controsoffittatura, i militari hanno rinvenuto una busta di plastica contenente due pistole, avvolte in una asciugamani. La prima, una calibro 7.65 perfettamente funzionante e con all’interno del caricatore tre cartucce. Dai primi accertamenti è emerso che l’arma risultava oggetto di un furto in abitazione, avvenuto a Cecina, in provincia di Livorno, nel 2010. La seconda pistola, una calibro 6.35, era invece priva di matricola, arrugginita e non funzionante.

Le armi e le munizioni, detenute illegalmente, sono state immediatamente sequestrate. La donna è stata dichiarata in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

L’operazione conferma ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine e dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare fenomeni di illegalità sul territorio.

L’arrestata è, pertanto, allo stato indagata e quindi presuntainnocente fino a sentenza definitiva.