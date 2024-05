Controlli straordinari della Polizia sulla guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito di una mirata azione di prevenzione e contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel corso della serata di ieri e di parte della notte, sono stati effettuati nella città di Avellino servizi straordinari di controllo predisposti d’intesa tra la Questura e la Polizia Stradale con l’impiego del Dirigente Sanitario Provinciale della Polizia di Stato che hanno consentito di:

identificare 36 persone,

controllare 28 autovetture;

contestare 5 violazioni al Codice della strada;

ritirare complessivamente tre patenti con decurtazione di 20 punti.

In particolare, nell’ambito dell’attività, una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, un’altra è risultata positiva alla cannabis e in stato di alterazione psicofisica a seguito di accertamento tramite drug test per il cui deferimento si è in attesa di accertamenti di secondo livello tramite laboratorio tossicologico, mentre un’altra ancora è stata sanzionata amministrativamente sempre per guida in stato di ebbrezza ma con tasso alcolemico tale da non far scattare il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

La Questura invita i conducenti di veicoli a non mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche.