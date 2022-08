Controlli stradali in Irpinia, denunce per guida in stato di ebbrezza e foglio di via per un napoletano

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando ulteriormente – come disposto dal Comando Provinciale di Avellino – l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ambito di mirati servizi, a Montella, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno intimato l’“Alt” ad un veicolo sospetto con a bordo un 47enne della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine.

Alla specifica richiesta da parte degli operanti, l’uomo non ha fornito alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel comune. Dopo gli accertamenti di rito, a carico del predetto è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Nel corso di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Senerchia, hanno inoltre proceduto al controllo di un 19enne fuoriuscito con la propria autovettura dalla sede stradale, mentre i Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino, di un 30enne, fermato alla guida della propria utilitaria.

Nella circostanza entrambi i conducenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, sono stati sottoposti al test alcolemico all’esito del quale gli è stato riscontrato un tasso superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Pertanto, oltre al ritiro delle rispettive patenti di guida, nei loro confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza.

Nel medesimo contesto, i militari della Stazione di Castelfranci, hanno elevato la sanzione amministrativa prevista dall’art. 688 C.P., ad un giovane del posto, poiché colto in luogo pubblico in stato di manifestata ubriachezza.