Controlli nei cantieri, due denunce ad Avellino e Castelfranci: violate norme sulla sicurezza

Violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri delle Stazioni di Avellino e Castelfranci che hanno operato congiuntamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino.

Nella circostanza, l’accesso ispettivo ad un cantiere edile di Avellino ha portato alla denuncia del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori in quanto, all’esito delle verifiche, sono state rilevate alcune violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre al deferimento in stato di libertà dell’imprenditore alla Procura della Repubblica di Avellino, sono state contestate sanzioni per un importo di circa 5mila Euro.

Per analoghe anomalie è stato deferito alla medesima Autorità Giudiziaria anche il titolare di una ditta impegnata in lavori per l’efficientamento energetico di un fabbricato di Castelfranci: in questo caso sono state impartite prescrizioni per oltre 12mila euro.

Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.