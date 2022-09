150 positivi al coronavirus in Irpinia, aumentano i ricoveri ad Ariano. Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino diretta da Mario Ferrante che, questa mattina, ha diramato il consueto bollettino quotidiano. I contagi sono emersi all’esito di 829 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si registra un calo di positivi nei due comuni più grandi, ovvero Avellino (in 15 hanno contratto il virus) ed Ariano Irpino (6 contagiati).

Come detto, però, all’ospedale “Frangipane” della città del Tricolle, sono ricoverate più persone rispetto a ieri, quando ne erano 7. Oggi sono 8: 5 in degenza ordinaria e 3 in sub intensiva.

Vediamo la “mappa” dei contagi

Aiello del Sabato 6

Altavilla Irpina 2

Andretta 3

Aquilonia 4

Ariano Irpino 6

Atripalda 4

Avella 2

Avellino 15

Bisaccia 1

Bonito 1

Calabritto 1

Calitri 5

Caposele 2

Capriglia Irpina 2

Casalbore 1

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 5

Cesinali 1

Flumeri 2

Fontanarosa 2

Frigento 1

Grottaminarda 5

Lacedonia 1

Lapio 5

Lioni 5

Manocalzati 1

Marzano di Nola 3

Melito Irpino 1

Mercogliano 2

Mirabella Eclano 3

Montecalvo Irpino 2

Montefalcione 3

Monteforte I. 7

Montefredane 1

Montefusco 1

Montella 5

Montemiletto 4

Monteverde 1

Montoro 2

Mugnano del C. 1

Nusco 1

Parolise 1

Pietradefusi 1

Prata P.U. 1

Pratola Serra 3

Quadrelle 1

Rotondi 3

San Martino V. C. 2

Sant’Angelo dei L. 1

Solofra 7

Taurasi 1

Trevico 1

Vallesaccarda 1

Venticano 1