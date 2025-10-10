Controlli delle forze dell’ordine: tre denunce e due allontanamenti

I poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) hanno denunciato, alla competente A.G., un 41enne di Palma Campania (NA) per abbandono di rifiuti.

In particolare, presso il Commissariato di P.S. di Lauro (AV) veniva segnalato un automobilista che aveva depositato alcune grandi buste di cellophane, contenenti rifiuti, in una zona di campagna, nel territorio al confine tra il Vallo di Lauro (AV) e il Comune di Liveri (NA), per poi allontanarsi con il veicolo dal posto. A seguito di una tempestiva attività di indagine, gli agenti del Commissariato identificavano l’autore che veniva deferito all’A.G..

Inoltre, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Avellino, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 23enne della provincia di Avellino, gravato da precedenti di polizia, per porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

In particolare, durante la notte del 5 ottobre u.s., in questo centro cittadino, gli agenti procedevano al controllo di un’autovettura, il cui conducente veniva trovato in possesso di una pistola ad aria compressa e di un bastone della lunghezza di 33 cm.

Gli agenti hanno altresì denunciato un 34enne avellinese per inosservanza del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane.

Il predetto, nel pomeriggio di sabato 4 ottobre u.s., veniva sorpreso nei pressi dello stadio Partenio Lombardi di Avellino, dove era in corso un incontro di calcio, mentre esercitava, unitamente ad altra persona, l’attività illecita di parcheggiatore abusivo. Entrambi venivano muniti di altrettanti provvedimenti di allontanamento e sanzionati amministrativamente.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.