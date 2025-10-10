2Vite Festival: tre giorni tra vigneti, artigianato e innovazione nei borghi irpini

Tre piccoli paesi irpini, un’unica visione: trasformare vite, artigianato e paesaggio in un

modello di rigenerazione culturale ed economica. È questa l’anima del 2VITE FESTIVAL,

l’azione centrale del progetto PNRR Borghi che sta costruendo una filiera innovativa

capace di intrecciare tradizione e futuro attraverso un progetto che andrà avanti fino a

giugno 2026.

Dal 10 al 12 ottobre, Montefusco, Santa Paolina e Torrioni diventano un laboratorio a cielo

aperto dove enologia, tombolo, ceramica incontrano design, digitalizzazione e

sostenibilità. Non una semplice vetrina, ma un ecosistema di relazioni tra produttori,

artigiani, ricercatori, comunità locali e visitatori.

Il festival si apre venerdì 10 ottobre alle 9:30 al Carcere Borbonico di Montefusco con

l’evento dedicato alle scuole del territorio, coinvolgendo le nuove generazioni nella

scoperta del patrimonio locale. Nel pomeriggio prende il via il Workshop ADART

“2VITE/Costellazioni via Well-Fare”, che accompagnerà tutto il festival. Alle 17:30 la

Chiesa di San Francesco ospita il convegno di apertura “L’università e la ricerca per

riabitare i paesi delle aree interne”, con la presentazione dei Master STAI (Strategie

Territoriali per le Aree Interne, UNINA+UNIOR) e Mountain-able (Politecnico di Milano),

seguita da una tavola rotonda con Sabrina Lucatelli (Riabitare l’Italia), Sara Roversi

(Future Food Institute) e rappresentanti del CNR. La serata offre la narrazione teatrale

“Trine di memoria” sulla storia del pizzillo montefuscano, l’inaugurazione della mostra del

tombolo a Palazzo Ruggiero, la rassegna enogastronomica diffusa a cura di LESS e la

proiezione del film “Si dice di me” di Marina Rippa, fondatrice del gruppo di ricerca

teatrale Femmile Plurale.

Sabato 11 ottobre la mattina si divide tra il proseguimento del Workshop ADART a

Palazzo Giordano e il laboratorio di tombolo con la Scuola di Tombolo al Museo di Santa

Paolina. Alle 15:00, negli spazi della Cantina Bambinuto di Santa Paolina, si tiene l’evento

MAAV “Bere Consapevole”. Momento centrale della giornata è il convegno CRISP sulla

valorizzazione del Greco di Tufo (ore 17:00, Chiesa di San Francesco), che vede

l’intervento del professor Thierry Lorey della KEDGE Business School di Bordeaux sui

fattori di successo dei vini rosé della Provenza, seguito dalle relazioni dei professori Gianni

Cicia e Riccardo Vecchio sul Greco di Tufo e sul mercato del vino del futuro. Un dialogo

internazionale che connette territori vitivinicoli europei e metodologie innovative. La serata

si anima poi con eventi musicali e la proiezione del film “Sweet Home 2VITE” di Antonello

Carbone.

Domenica 12 ottobre è dedicata al design per l’upcycling degli scarti della

produzione vinicola (laboratorio ADART, ore 9:30), con rievocazioni storiche al Carcere

Borbonico (ore 10:00 e 11:30) e il trekking tra i paesi con pranzo a sacco (ore 13:30-

16:30), un’immersione nel paesaggio che racconta la storia geologica e culturale di questi luoghi. La giornata culmina alle 17:30 con il convegno conclusivo “Il bando Borghi

Linea B in Campania, un punto sull’attuazione”: momento di confronto tra i progetti

campani finanziati (Morcone, Castello del Matese-Letino, Santacroce del Sannio-Circello,

Pietraroja, Caselle in Pittari) che fa il punto sul percorso e traccia le direzioni future verso il

2026. In serata, musica classica di Einaudi a cura del Comune di Montefusco.

Elemento distintivo del 2VITE FESTIVAL è l’azione di monitoraggio partecipato

condotta da Pasquale De Toro e Carla Di Giorgio del DiARC-UNINA. Attraverso

questionari (ex ante, in itinere ed ex post), la comunità è chiamata a contribuire

attivamente alla definizione delle strategie di sviluppo per il prossimo anno di progetto.

Questo approccio trasforma gli abitanti da spettatori a co-progettisti, rendendo la

rigenerazione un processo realmente condiviso e radicato nei bisogni del territorio.

Il 2VITE FESTIVAL converge le azioni immateriali più importanti del progetto: l’Atelier

Diffuso delle Arti (ADART) condotto dal Dipartimento di Architettura dell’Università

Federico II, il Living Lab Vite curato dal CRISP-UNINA e dal MAAV-ELYSIUM, e Borghi

Aperti, azione sviluppata da TRAMM Cooperativa Sociale e Tobilì Cooperativa Sociale.

Il festival è curato dal team di ricerca del Centro Interdipartimentale di Ricerca

Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele D’Ambrosio”

(L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto dalla Prof.ssa Marina

Albanese.

Il coordinamento scientifico del festival è affidato alla Prof.ssa Adelina Picone e al

Prof. Alessandro Sgobbo, con un team di ricerca composto dai Proff. Mara Capone, Ivo

Caruso, Alessandro Castagnaro, Pasquale De Toro, Paola Galante, Carla Langella,

Cristina Mattiucci, Lilia Pagano.

Il 2VITE FESTIVAL non è un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso

che si concluderà a giugno 2026. Ogni azione del festival è propedeutica al lavoro del

prossimo anno: dalla formazione alla ricerca, dai laboratori agli incontri internazionali, tutto

costruisce competenze, relazioni e infrastrutture culturali destinate a radicarsi nel tempo.

Montefusco, Santa Paolina e Torrioni si preparano a dimostrare che la rigenerazione dei

borghi passa attraverso la capacità di tessere legami: tra passato e presente, tra locale e

globale, tra sapere accademico e sapere pratico, tra comunità e visitatori.