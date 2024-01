Controlli della Polizia ad Ariano Irpino: una patente ritirata e tre denunce

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, in ottemperanza alle direttive emerse durante la riunione di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino, Spena, ha recentemente condotto un mirato servizio di controllo del territorio. Quest’azione, implementata oltre che con i consueti dispositivi di sorveglianza, ha coinvolto anche attività infoinvestigative, al fine di rendere più efficace l’azione preventiva contro i reati predatori.

Durante tali servizi, nella contrada Torremando/Foresta, è stato fermato un cittadino albanese di 38 anni, a bordo della propria auto, a seguito del suo comportamento sospetto che ha destato l’attenzione degli agenti per i chiari segni di nervosismo manifestati. Durante la procedura di identificazione e la successiva perquisizione personale e del veicolo, l’uomo ha presentato documenti e una patente di guida albanese. Approfonditi accertamenti condotti in Commissariato hanno rivelato che egli era in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ma, avendo superato il termine previsto, non aveva convertito la patente di guida albanese in quella italiana. Ciò ha comportato il ritiro della patente e la contestazione delle violazioni al codice della strada.

Nel corso degli stessi servizi: